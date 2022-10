Cori razzisti in Roma-Napoli: i colpevoli sono stati riconosciuti grazie ai social

Era diffidata la curva dell’Olimpico per Roma-Napoli, eppure questo non ha fermato i supporters giallorossi dall’intonare i soliti cori razzisti verso Napoli ed i suoi tifosi.

Un episodio davvero spiacevole e, purtroppo, non nuovo in occasione degli incroci fra le due squadre. Questa volta, però, potrebbe esserci una svolta all’interno della vicenda.

Foto: Getty Images- Curva Roma

Cori sul Vesuvio, spunta il video!

Spunta infatti un video sui social in cui alcuni tifosi della Roma sono ripresi in primo piano, intenti ad intonare cori sul Vesuvio. Il filmato riprende alla perfezione i volti degli autori dei cori in questione avverso Napoli ed i suoi tifosi.

La Lega Serie A aveva promesso provvedimenti in vista del derby in caso di scenari del genere, ma, per ora, di tali sanzioni neanche l’ombra. Fa dunque scalpore l’assenza di provvedimenti come la chiusura della Curva Sud giallorossa. Eppure, gli spettatori più attenti, erano già a conoscenza di tale mancanza di rispetto, facilmente udibile in TV durante la messa in onda della gara. Napoli ed il calcio pulito sperano che, adesso, qualcosa possa cambiare grazie a queste testimonianze.

Mario Reccia