Home » News Calcio Napoli » Convocati Napoli-Rangers: c’è un assente per Spalletti!

Il Napoli ha da pochi istanti diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League del Diego Armando Maradona di stasera contro i Rangers.

Convocati Napoli Rangers

Torna tra i convocati Frank Andre Zambo Anguissa, che magari potrebbe anche trovare il campo per qualche minuto per recuperare un po’ il ritmo partita in vista della prossima sfida di Serie A.

Resta invece a casa ancora una volta Salvatore Sirigu, ancora ai box a causa di un problema fisico. Per il resto Luciano Spalletti potrà contare su praticamente tutti gli effettivi della rosa per effettuare tutte le rotazioni.

Di seguito la lista completa dei convocati del Napoli per il match di stasera:

La sfida di stasera potrebbe essere teatro di numerosi esperimenti, con la possibilità di vedere dal primo minuto insieme Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, mentre vanno verso la panchina sia Victor Osimhen e Khvica Kvaratskhelia.

Possibile anche una rotazione a centrocampo, con Elif Elmas che scalpita per una maglia da titolare in favore di Ndombele o Zielinski.