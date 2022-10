Home » News Calcio Napoli » Ancora offese contro Napoli, Spalletti a sorpresa: la soluzione per calmare i tifosi!

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno alla vigilia della sfida contro i Rangers, valida per la quinta giornata del girone A di UEFA Champions League 2022-2023.

I risultati delle due squadre in questa edizione del torneo sono diametralmente opposti: quattro vittorie su quattro per il Napoli e quattro sconfitte su quattro per i Rangers.

Il Napoli è già qualificato matematicamente agli ottavi di finale e in questi ultimi due match proverà a mantenere il primo posto nel girone, nella speranza di un sorteggio più agevole in vista del primo turno della fase ad eliminazione diretta.

Tra le altre cose, nel corso della conferenza stampa pre-Rangers il tecnico del Napoli si è soffermato sull’episodio dei cori discriminatori intonati da numerosi tifosi romanisti nei confronti dei napoletani durante l’ultimo Roma-Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Roma Napoli multa tifosi Spalletti (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Spalletti sulla multa alla Roma

“Multa alla Roma? Dobbiamo togliere sempre più barriere. Proverei in uno stadio a far arrivare tutte le persone senza recinsione; vorrei vedere cosa fanno. È proprio il recinto che ti stimola ad andare a vedere che c’è di là”.

“Rispettiamo chi va allo stadio a godere di questo spettacolo meraviglioso che è il calcio; andare ad evidenziare gli imbecilli è scorretto, sono sempre in minoranza quelli che fanno macelli e rovinano la festa. Gli stadi sono lasciati a come erano tanti anni fa, non aiutano, servono stadi nuovi: creano posti di lavoro, prospettive e duemila situazioni produttive”.