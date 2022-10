Home » News Calcio Napoli » Sconfitta per il Real Madrid di Ancelotti: la notizia riguarda anche il Napoli

Con l’inaspettata sconfitta dei Galácticos con la squadra tedesca del Lipsia per 3-2 si delinea un’incredibile dato che riguarda anche il Napoli.

FOTO GETTY – Napoli

Cade il Real Madrid, il Psg resiste:

Con la partita di stasera cade il Real: a nulla è servita la rete che ha accorciato il risultato, lo shock del primo tempo ha determinato la partita. Nel primo tempo, infatti, il Lipsia segna due reti: al 13esimo e al 18esimo, grazie a Gvardiol e Nkunku. Nei minuti finali della prima parte del match riaccende tutto Vinicius Jr., ma la stella blanca non basta per trovare il pareggio. Nel secondo tempo terza rete del Lipsia all’81esimo con Werner e rigore nei secondi finali concesso al Real, trasformato da Rodrygo. Arriva, quindi, una sconfitta amara, la prima stagionale, per la squadra di Ancelotti.

Il Paris Saint-Germain, invece, resiste e ne fa 7 al Maccabi Haifa: protagonista indiscusso il tridente d’attacco Messi-Neymar-Mbappe, l’autorete di Goldberg e Soler per il 7-2. Dalla sconfitta del Real, quindi, emerge un dato importante e incredibile: soltanto Napoli e Paris Saint-Germain restano imbattute nei maggiori campionati europei.