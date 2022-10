Home » Interviste » Il giocatore dei Rangers in conferenza: “Il Napoli ha una qualità in particolare”

Alla vigilia del match di Champions League che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Glasgow Rangers alle 21.00, parlando in conferenza stampa l’allenatore van Bronckhorst e il centrocampista Scott Arfield.

In particolare colpiscono le parole del calciatore scozzese che interviene in seguito ad alcune domande rivolte a van Bronckhorst sulla condizione psicologica della propria squadra e ammette i limiti emersi dagli ultimi risultati. Poi dà la carica per la partita di domani, ma chiede attenzione: il Napoli ha una qualità particolare che potrebbe metterli in difficoltà. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Conferenza stampa dei Rangers

Le parole del centrocampista Scott Arfield:

Queste le parole di Scott Arfield: “Nello spogliatoio parliamo, i risultati parlano chiaro: non siamo stati abbastanza bravi, ora dobbiamo ignorare le pressioni e dare il meglio. I tifosi sono tristi, ma noi abbiamo un’altra opportunità per dimostrare chi siamo. Chiaramente affrontiamo il Napoli e tutto sarà difficile, ma li affrontiamo senza paura. Loro sanno individuare le paure degli avversari, dovremo farci trovare pronti”.