Il Napoli omaggia Maradona e Garella: accadrà allo stadio

Il Napoli domani se la vedrà contro i Rangers allo Stadio Diego Armando Maradona per la quinta giornata di Champions League: gli azzurri hanno l’occasione di mettere un’ipoteca (o addirittura conquistare aritmeticamente) sul primo posto nel Gruppo A.

Sabato, alle ore 15, sempre allo stadio di Fuorigrotta, arriverà il Sassuolo per la 12° giornata di Serie A: anche in quel caso, i ragazzi di Spalletti dovranno vincere per difendere il primo posto in classifica. Ma la gara con il Sassuolo sarà anche l’occasione per omaggiare Diego Maradona e Claudio Garella.

Diego Maradona (Photo by JORGE DURAN/AFP via Getty Images)

Omaggio per Maradona e Garella durante Napoli Sassuolo

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di “Repubblica”, il Napoli ha organizzato una cerimonia commemorativa in onore di Maradona e Garella che avverrà prima di Napoli-Sassuolo. Sabato, infatti, sarà 29 ottobre, un giorno prima del compleanno del Pibe de Oro.

Questa sarà anche l’occasione per ricordare Garella, portiere di quello storico Napoli del primo scudetto, scomparso lo scorso 12 agosto a Torino a causa di complicazioni cardiocircolatorie in seguito ad un intervento al cuore.

Di seguito quanto evidenziato:

“Prima del calcio d’inizio è prevista pure la presenza a Fuorigrotta dei campioni del primo scudetto per ricordare il compleanno di Diego (nato il 30 ottobre). L’evento è stato organizzato da Stefano Ceci e dalla società azzurra. Il menu è ricco: prima l’amarcord indimenticabile nel nome del campione argentino a cui è intitolato lo stadio, poi la voglia di confermarsi in vetta alla classifica del campionato. Tutti insieme. Il Napoli e la sua gente, uniti in un abbraccio che può davvero regalare qualcosa di unico.”