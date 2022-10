Home » Copertina Calcio Napoli » Ancora personalizzato per Anguissa: le ultime in vista di Napoli-Rangers

Il Napoli è sceso in campo a Castel Volturno alla vigilia della sfida di Champions League con i Rangers. Gli azzurri stanno preparando la gara di domani che non dovrà essere assolutamente sottovalutata: una vittoria domani avvicinerebbe i ragazzi di Spalletti alla conquista del primo posto nel girone.

Allenamento Napoli

Napoli Rangers, ci sarà Anguissa?

Il grande assente in casa Napoli (insieme a Rrahmani) è Frank Anguissa: il centrocampista camerunense, fermatosi nel match di Champions contro l’Ajax, non ha ancora recuperato dallo stiramento alla coscia destra e si è allenato ancora a parte. L’ex Fulham, a questo punto, difficilmente sarà rischiato per il match contro i Rangers.

Infortunio Anguissa, i tempi di recupero

Quando tornerà Anguissa? È questa la domanda che si stanno ponendo i tifosi del Napoli. Nonostante le buone prestazioni di Ndombele, l’assenza del camerunense a centrocampo si fa sentire e i tifosi sperano di rivederlo presto in campo.

Lo stiramento alla coscia destra richiede almeno un paio di settimane di stop e, considerando che l’infortunio è avvenuto lo scorso 12 ottobre, se tutto andrà per il meglio, Anguissa potrebbe essere convocato per il match contro il Sassuolo in programma sabato 29 ottobre. Altrimenti, si posticiperà il suo rientro in uno dei due big match con Liverpool (1° novembre) o Atalanta (5 novembre).