Il Napoli ha già archiviato la vittoria in campionato contro la Roma dell’Olimpico ed è subito tornato a Castel Volturno per preparare la gara di Champions League contro i Rangers, in programma domani sera alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona.

Curva Roma (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Cori contro Napoli, nessuna chiusura della Curva Sud

Così come accade ogni qualvolta il Napoli si trovi a giocare all’Olimpico, anche questa volta non sono mancati i soliti cori discriminatori contro i napoletani.

Nonostante il rischio chiusura della Curva Sud per il derby con la Lazio in programma questo weekend, vista l’ammenda già ricevuta nella scorsa giornata per i soliti cori cantati nel settore ospiti del “Ferraris”, i tifosi della Roma hanno inneggiato al Vesuvio con lo squallido “Lavali col fuoco” che ormai (purtroppo) ben conosciamo.

Oggi arriverà la decisione ufficiale del Giudice Sportivo, ma la Curva Sud difficilmente sarà chiusa per la prossima gara di campionato. Infatti, secondo quanto scrive l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, arriverà un’altra ammenda, magari più severa, con una diffida ufficiale: alla prossima segnalazione, scatteranno le chiusure.