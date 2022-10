Napoli-Rangers, ancora tanti biglietti disponibili: nessun settore sold out

È la vigilia di Napoli-Rangers, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I risultati delle due squadre in questa edizione del torneo sono del tutto opposti: quattro vittorie su quattro per il Napoli e quattro sconfitte su quattro per i Rangers.

Il Napoli è già qualificato matematicamente agli ottavi di finale e in questi ultimi due match proverà a mantenere il primo posto nel girone, piazzamento importantissimo per avere un sorteggio più “semplice” per gli ottavi. Ma la qualificazione già ottenuta ha leggermente affievolito l’attesa per il match: il Maradona, infatti, non ha risposto presente come con Liverpool e Ajax.

Tifosi Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Napoli Rangers, solo la Curva B è quasi sold out

A solo un giorno dal match, nessun settore del Maradona è sold out, nemmeno la Curva B che di solito è l’unico a riempirsi sempre. Vedendo sul sito di TicketOne, in Curva B ci sono ancora pochissimi posti a disposizione, mentre stranamente la Curva A ha ancora una disponibilità media.

Bassa la disponibilità di tagliandi nei Distinti (si superiori sia inferiori) così come nelle due Tribune e nel settore inferiore della Curva B. Il Maradona non sarà una bolgia, ma i tifosi presenti faranno sentire sicuramente la propria voce.

Quanto costano i biglietti per Napoli Rangers?

Nonostante la qualificazione già conquistata e il livello inferiore dell’avversario rispetto a Liverpool e Ajax, i prezzi dei biglietti per Napoli-Rangers non sono cambiati. Questi tutti i prezzi divisi per settori.

Tribuna Posillipo 100€

Tribuna Nisida 75€

Tribuna Family 10€/5€ (under 12)

Distinti anello superiore 70€

Distinti anello inferiore 35€

Curva anello superiore 50€