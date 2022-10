Infortunio in casa Atalanta: possibile assenza pesante contro il Napoli!

Problema in casa Atalanta, un’assenza possibile contro il Napoli oltre all’esclusione contro l’Empoli nel prossimo appuntamento in Serie A.

A riportare la notizia sono i colleghi di Sky Sport che, in serata, hanno rivelato il problema per la formazione di Gian Piero Gasperini.

In seguito all’infortunio avvenuto nella sfida di Serie A con la Lazio, il centrocampista Martin De Roon ha riportato un infortunio che preoccupa l’Atalanta. Il giocatore salterà la prossima partita con l’Empoli e rischia di saltare anche lo scontro con il Napoli.

FOTO GETTY – De Roon in Atalanta-Lazio

Infortunio De Roos, ultime dall’infermeria per l’Atalanta

Nella giornata di domani avverranno gli esami strumentali al fine di comprendere l’entità dell’infortunio che terrà lontano dal campo l’asso olandese di Gian Piero Gasperini. Un’assenza che potrebbe pesare in casa nerazzurra in vista di uno scontro diretto per il vertice, visti i 5 punti di distanza della squadra bergamasca dal Napoli. A lui si unisce l’assenza certa di Davide Zappacosta per lo stiramento al retto femorale che lo farà rientrare solo nel 2023 e quelle possibili di Rafael Toloi, per lesione muscolare di grado I del bicipite femorale della coscia destra, e De Roon. Sicuro il rientro di Luis Muriel, squalificato per una sola giornata.