Napoli-Rangers, sale il clima Champions: van Bronckhorst avverte gli azzurri

L’allenatore dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, ha parlato ai media locali in vista della prossima gara di Champions League che vede impegnata la sua squadra contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Ecco quanto dichiarato dal tecnico:

“Sarà una partita importante contro avversari davvero bravi, al momento forse una delle migliori squadre d’Europa. Loro sono primi in Serie A, sono forti ma è anche una grande opportunità per noi di ribaltare la prestazione di sabato in quella partita di mercoledì perché dobbiamo tirare fuori qualcosa dal gioco per avere la piccola possibilità di andare oltre”.

GLASGOW, SCOTLAND – Photo by Stu Forster/Getty Images)

Rangers, van Bronckhorst: “Questa la nostra ultima spiaggia”

Il tecnico degli scozzessi carica i suoi in vista della sfida contro il Napoli, già qualificato e che nelle ultime due giornate si giocherà il primo posto nel girone A.

“Sarà difficile”, ha ammesso l’allenatore. “Ma prima di tutto l’obiettivo è scegliere la squadra giusta e iniziare nel modo giusto e assicurarsi di fare tutto il possibile per ottenere un buon risultato. Questa è la nostra ultima possibilità. Sarà dura, ma ci proveremo. Dobbiamo recuperare la forma, giocare meglio e più aggressivi. È il momento di agire e dobbiamo iniziare contro il Napoli”.

Fernando Graziano