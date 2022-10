Champions League, scelto l’arbitro che dirigerà Napoli-Rangers al Maradona

Vittoria preziosissima quella colta dal Napoli in trasferta all’Olimpico per 0-1 contro la Roma. Il successo riporta gli azzurri in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, ma non c’è tempo per godersi troppo l’ultima vittoria: è già tempo di pensare alla prossima gara.

Mercoledì alle ore 21 allo stadio Maradona torna protagonista la Champions League, con il Napoli di Luciano Spalletti che sarà chiamato all’ennesima impresa al cospetto dei Rangers di Glasgow. In attesa di ascoltare le conferenze stampa dei due allenatori (Spalletti parlerà domani alle ore 14.30, mentre van Bronckhorst alle ore 18.45, ndr), è stato svelato il nome dell’arbitro che dirigerà il match.

FOTO: Getty – Champions League Napoli

Napoli Rangers Champions League, chi sarà l’arbitro

La UEFA ha rivelato i nomi dei direttori di gara per la quinta giornata di Champions League. A dirigere la gara dello stadio Maradona sarà il fischietto turco Halil Umut Meler.

Di seguito la designazione completa:

Arbitro

Halil Umut Meler TUR

Assistenti arbitrali

Mustafa Eyisoy TUR

Cevdet Komurcuoglu TUR

Quarto uomo

Arda Kardeşler TUR

VAR

Abdulkadir Bitigen TUR