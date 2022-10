Giuntoli a lavoro per il centrocampista: è sfida all’Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il primo posto in campionato e in Champions League sono merito anche del mercato lungimirante e attento di quest’estate a firma del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il suo operato non possa inosservato nemmeno ai top club, ma l’uomo mercato degli azzurri continua a lavorare senza sosta per migliorare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti, anche e soprattutto in ottica futura.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ultime calciomercato Napoli: le novità

Il portale calciomercato.it fa il punto della situazione in casa Napoli tra presente e futuro. Se dovessero essere insistenti le offerte dalla Premier League per calciatori come Osimhen e Zielinski – si legge – non ci saranno barricate per lasciarli andare via. Entrambi i calciatori hanno sempre manifestato l’entusiasmo per il campionato inglese.

Un altro indiziato, stando alla medesima fonte, potrebbe essere anche il messicano Hirving Lozano.

Naturalmente, Giuntoli non vuoel farsi trovare impreparato ad eventuali cessioni e il suo taccuino è già pieno di nomi intriganti.

Mercato Napoli: è sfida all’Inter per un obiettivo, la rivelazione

Come punta sarebbe stato proposto Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach che ha già collezionato 11 gol in 13 partite e ha molta esperienza internazionale. Il calciatore è in scadenza di contratto e questo è un aspetto che intriga particolarmente

Il vero pallino del direttore sportivo è però il fratello di Marcus, Khephren. 21enne mediano del Nizza, che può giocare anche come mezz’ala e vanta già 3 assist nel campionato francese.

(Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo by YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Khephren è stato accostato già all’Inter e potrebbe esserci uno sfida di mercato tra le due squadre della Serie A.

MICHELE D’ERRICO