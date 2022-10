Napoli che vince ancora una volta proseguendo la striscia d’imbattibilità che dura da inizio stagione e grazie alla vittoria di oggi scappa in testa alla classifica volando a +3 dalla seconda.

Altra prestazione da grande squadra degli uomini di Luciano Spalletti che sbancano per la seconda volta in questa stagione l’Olimpico dopo la vittoria per 2-1 con la Lazio.

A decidere questa sera è stato Victor Osimhen, l’uomo che più di tutti era mancato in questa macchina perfetta e che questa sera ha timbrato il cartellino con una giocata sublime decidendo uno scontro diretto tutt’altro che scontato.

Napoli Luciano Spalletti

Intanto, ai microfoni di Dazn è intervenuto Luciano Spalletti, commentando così la partita e i suoi protagonisti:

“Mourinho? Non mi interessano le sue parole, voglio parlare della partita, una partita piena di trappole che la mia squadra ha saputo interpretare benissimo, ha creato situazioni che ci hanno portato vantaggi pur rimanendo ordinati. Abbiamo creato 2/3 occasioni da gol e non abbiamo mai concesso tanto a loro. Siamo stati bravi a vincerla in modo differente da come siamo abituati.“



“Osimhen? Abbiamo bisogno di lui per fare gol e per le sue accelerazioni improvvise, quando metterà apposto un po’ le emozioni sarà fortissimo. Lui è fisico, è forte e abbiamo bisogno di lui anche sulle palle inattive, è uno dei calciatori più forti che abbia mai visto di testa, anche in fase difensiva abbiamo bisogno della sua altezza in area di rigore.“



“Kim? È una roba micidiale, ha una frequenza di gambe elevatissima, ha una supremazia fisica bestiale.

Rosa più completa? Noi abbiamo ancora dei ruoli dove non c’è il “doppio”, numericamente é La Rosa dell’anno scorso basti vedere le rose di Inter, Milan o Roma. Questa sera avevamo bisogno di qualcuno un po’ più fisico a centrocampo loro sono molto più fisici di noi, però ho una squadra forte che vuole giocare a pallone e sa far girare la palla.”