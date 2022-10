Home » Copertina Calcio Napoli » Ndombele scalpita, la sfida con Mourinho ha un sapore particolare per lui

In virtù dell’assenza, ormai acclarata, di Frank Andre Zambo Anguissa stasera all’Olimpico per la sfida tra Roma e Napoli, Spalletti sembra aver scelto il sostituto.

Secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani, dovrebbe essere Tanguy Ndombele a giocare dal primo minuto insieme a Lobotka e Zielinski a centrocampo.

Per il francese sarà certamente una sfida speciale, perchè Jose Mourinho è l’uomo che lo ha portato al Tottenham per oltre 60 milioni di euro nel 2019.

NAPLES, ITALY – AUGUST 31: Tanguy Ndombélé of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Lecce at Stadio Diego Armando Maradona on August 31, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La voglia di mostrare che quelle cifre non sono solo un lontano ricordo, e che il tecnico portoghese non lo ha valorizzato a sufficienza, è tanta per il centrocampista.

Quello che è certo è che al momento Ndombele non vale quelle cifre, ma non è neppure il lontano parente di quel calciatore appena arrivato che combinava disastri contro il Lecce.

Il Napoli per riscattarlo ha un accordo a cifre molto importanti, quindi sarà compito del centrocampista mostrare di meritarsi una spesa così grande per le casse del club.