Bellissimo messaggio del Napoli: “Scendiamo in campo con Save the Children”

Il Napoli, così come tutte le squadre di Serie A TIM, durante questa giornata di campionato collaborano con Save the Children per aiutare milioni di bambini.

In questo caso specifico il testimonial degli azzurri è stato l’allenatore, con mister Spalletti che di sicuro richiamerà l’attenzione su questo tema anche nel corso delle interviste pre e post partita.

Il messaggio della società è molto chiaro ed eloquente:

“Il Napoli insieme a tutta al Serie A TIM, scende in campo per Save the Children per portare cibo, acqua e cure e salvare la vita a milioni di bambini. Dona adesso al 45533. Non c’è acqua, non c’è cibo, non c’è più tempo”.

Il Napoli insieme a tutta la @SerieA, scende in campo per @SavetheChildren per portare cibo, acqua e cure e salvare la vita a milioni di bambini.



Dona adesso al 45533

Non c’è acqua, non c’è cibo, non c’è più tempo.#emergenzafame#savethechildren pic.twitter.com/dhHYoTybu2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 23, 2022

Purtroppo nel mondo ci sono ancora tanti, troppi, bambini che non riescono a ricevere neppure il minimo per avere un’infanzia normale. Il Napoli, insieme a tutta la Serie A TIM, cerca con questa iniziativa di sensibilizzare il pubblico su questo tema, delicato e davvero molto importante.

Con la speranza che sempre meno bambini debbano patire queste sofferenze.