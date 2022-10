Home » News Calcio Napoli » Mourinho lo ha imposto ai giocatori in vista del Napoli: sta accadendo ora a Trigoria

Che la sfida tra Roma e Napoli non sia esattamente come le altre, è cosa ben nota. Le parole dei due allenatori, piene di complimenti reciprochi, testimoniano un forte rispetto tra le panchine.

Tra le tifoserie e tra i giocatori magari non è altrettanta, per usare un eufemismo, la simpatia. A testimonianza del forte rispetto che Jose Mourinho nutre nei confronti della sfida con il suo amico Luciano Spalletti, c’è la decisione che ha preso per la squadra.

Roma Napoli Mourinho Spalletti (Getty Images)

Come riportato infatti dal Corriere dello Sport edizione Roma, l’allenatore portoghese ha imposto a tutti i componenti della rosa di restare in ritiro al centro di allenamento di Trigoria.

La decisione ovviamente è stata presa per evitare distrazioni in vista di un match importantissimo, che può rilanciare la Roma in chiave scudetto oppure sancire una mini fuga degli azzurri nei confronti dei giallorossi.

Per scoprire se la decisione di Mourinho porterà i suoi frutti non resta che aspettare stasera, quel che è certo è che l’allenatore della Roma ha preparato tutto nei minimi dettagli, come è normale che sia.