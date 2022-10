Mourinho prepara una doppia gabbia per Kvara: il piano della Roma

José Mourinho l’ha ribadito scherzosamente anche in conferenza stampa, con una battuta, ma quel che è certo è che la sua Roma stasera farà di tutto per fermare Khvicha Kvaratskhelia.

Il tecnico portoghese sta preparando una vera e propria gabbia per il talento del Napoli, anzi forse sarebbe meglio dire una doppia gabbia.

Poiché Kvara è pericolo sia sull’esterno, sia quando viene in mezzo al campo, Mourinho ha preparato due soluzioni ad hoc per limitarlo il più possibile.

Napoli’s Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia celebrates scoring his team’s third goal during the UEFA Champions League Group A football match between SSC Napoli and Ajax Amsterdam at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on October 12, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

La prima gabbia prevede l’utilizzo dell’esterno destro e del braccetto destro della difesa, quando il numero settantasette azzurro sarà in fascia appena ricevuto il pallone. La scelta di Mourinho è quella di aggredire duramente il georgiano quando riceve palla sui piedi, mentre “scappare” indietro in caso di palla sullo slancio.

Nel secondo caso invece il lavoro dovrà essere coadiuvato anche da un centrocampista, che possa sbarrare il centro del campo a Kvaratskhelia. Proprio per questo Mourinho potrebbe optare per Camara a centrocampo, decisamente più dinamico.

L’ultima mossa dello Special One riguarda la possibile scelta di Zalewski a destra, per la rapidità di passo e perchè magari costringendo Kvara ad essere più accorto in fase difensiva può togliergli energie in fase di possesso palla.

La partita di stasera ci dirà se le soluzioni di Mourinho saranno efficaci, oppure semplicemente Khvicha Kvaratskhelia non si ferma.