Roberto Bisacco è scomparso il 10 ottobre a Roma. Nato a Torino nel 1939 e diplomato all’Accademia d’arte drammatica, aveva avuto una brillante carriera professionale che l’aveva portato a lavorare con registi del calibro di Franco Zeffirelli.

Morte Roberto Bisacco, le cause

Il noto attore, però, è diventato celebre grazie all’interpretazione del conte Tancredi Palladini nella serie “Un posto al sole”. Bisacco è morto lo scorso lunedì 10 ottobre all’età di 83 anni a Roma.

Non si conoscono altri dettagli sulle cause della sua morte. La notizia della sua scomparsa è passata un po’ sottotraccia nelle ultime settimane, complice probabilmente anche la sua assenza dal palcoscenico e dal piccolo e grande schermo da ormai diversi anni. La sua ultima apparizione in tv risale al 2003 quando interpretò Romano Forti nella fiction di Rai Uno “Incantesimo”.

Roberto Bisacco in “Un posto al sole”

Roberto Bisacco è stato presente sin dalle prime puntate di “Un posto al sole”, dal 1996 fino al 1998. Agli inizi degli anni 2000, poi, è tornato nella serie gome guest star.

Bisacco interpreatava il ruolo del conte Tancredi nella nota serie televisiva girata a Napoli. Nella soap opera era padre di Alberto, Alessandro ed Eleonora e marito di Federica; un uomo dal carattere molto mite, spesso a disagio con gli intrighi in cui era coinvolta la sua famiglia.

Il suo personaggio è morto anche nel daily drama partenopeo off screen. Si viene infatti a conoscenza della sua dipartita attraverso suo figlio Alessandro.