Spalletti avvisa: “I numeri evidenziano una cosa sulla Roma”

Alla vigilia del big match tra Roma e Napoli in programma domani allo Stadio Olimpico, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. L’allenatore azzurro ha fatto il punto sulla stagione in corso preparando proprio la gara di domani, rispondendo in particolare ad una domanda riguardo uno dei principali punti di forza della Roma. Di seguito quanto evidenziato:

Spalletti Napoli (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Spalletti sicuro sulla Roma

“Quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, loro hanno questa qualità e questa caratteristica di andare ad incidere sui risultati con i calci piazzati perche i numeri dicono questo. Molto dipenderà da quante occasioni concedi da fermo, se riesci a tenere il possesso palla è più difficile subire dei calci piazzati contro. Noi cercheremo di non snaturare la nostra identità”.

Roma-Napoli, testa a testa precedenti: giallorossi in vantaggio

Il Napoli non perde contro la Roma da novembre 2019, e i giallorossi la spuntano per numero di vittorie negli incontri precedenti: sono 52 i trionfi della Roma, 52 i pareggi e 46 le vittorie del Napoli. In queste 150 partite la Roma trionfa anche per goal segnati, che si attestano a quota 191 contro i 173 dei partenopei.