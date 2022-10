Delusione Rangers prima della sfida contro il Napoli, tonfo per il Liverpool

I prossimi avversari europei del Napoli, Rangers e Liverpool, deludono in campionato prima del quinto turno della fase a gironi della Champions League.

La squadra scozzese, che sarà ospite mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona, hanpareggiato 1-1 il match casalingo contro il Livingston valido per la 12esima giornata di Scottish Premiership. Addirittura, gli uomini agli ordini di van Branckhorst hanno sfiorato la beffa della sconfitta, raggiungendo soltanto nel recupero gli avversari con la rete di Lundstram.

Liverpool: clamorosa sconfitta in Premier League

Clamorosa sconfitta del Liverpool in casa del Nottingham Forest, ultimo in classifica alla vigilia del match. La stagione degli avversari del Napoli nel girone A di UEFA Champions League stenta decisamente a decollare. L’attuale settimo posto in Premier League è addolcito soltanto dalla seconda posizione nella massima competizione europea per club.

Soltanto due settimane fa il Liverpool aveva battuto il Manchester City, dando la sensazione di poter svoltare un’annata segnata da luci ed ombre. Oggi, invece, il tonfo inaspettato in casa del neopromosso Nottingham Forest.

Liverpool Klopp (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

Decide la sfida un gol di Awoniyi al 55′. Henderson, portiere del Forest, protagonista nel finale di almeno due interventi straordinari. I Reds sono soltanto settimi in graduatoria a quota 16 punti dopo 13 giornate.

Per la squadra dell’ex atalantino Remo Freuler, si tratta del secondo successo in questa stagione di Premier League. La vittoria di oggi ha permesso allo storico club inglese di sganciarsi dall’ultimo posto in classifica.

Liverpool: quanti indisponibili per Klopp

Il risultato è certamente deludente, figlio probabilmente anche delle numerose assenze a cui ha dovuto far fronte il tecnico Jurgen Klopp.

I Reds, infatti, erano orfani di calciatori importanti come Darwin Nunez, Thiago Alcantara, Arthur, Diogo Jota, Luis Diaz e Matip.