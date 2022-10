Home » News Calcio Napoli » Mourinho sorprende tutti in conferenza: lo ha detto su Kvaratskhelia

Alla vigilia del big match tra Roma e Napoli in programma domani allo Stadio Olimpico, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Il tecnico giallorosso ha anche risposto ad una domanda sul calciatore azzurro Khvicha Kvaratskhelia, pericolo numero uno della squadra azzurra in questa prima parte di stagione.

Roma Mourinho (Getty Images)

Mourinho su Kvaratskhelia

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Roma è stata vicina a prendere Kvaratskhelia? Non vi dovete aspettare niente da me, se passa davanti a me magari lo calcio (ride, ndr). Adesso è troppo facile dire che tutti sono interessati, l’unica cosa che interessa è che è andato al Napoli. Hanno fatto bene, hanno un giocatore bravissimo, magari anche lui ha scelto bene ad andare al Napoli”.

Mourinho a caccia del record

La Roma è una delle squadre più in forma del campionato. I giallorossi hanno vinto le ultime tre partite (contro Inter, Lecce e Sampdoria) e vincendo contro il Napoli, Mourinho centrerebbe il traguardo delle 4 vittorie di fila.

Sarebbe la prima volta per il portoghese da quando siete sulla panchina della Roma. L’anno scorso Mourinho ebbe due occasioni per raggiungere questo obbiettivo ma venne fermato da Hellas Verona (nel primo caso) e proprio dal Napoli.