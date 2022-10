Roma-Napoli, Anguissa in campo? Spalletti ha già deciso

Uno dei temi più caldi in casa Napoli in questi giorni è sicuramente l’infortunio di Andrè-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense è stato costretto a lasciare il campo durante la partita in casa con l’Ajax per via di un problema muscolare.

Anguissa Napoli (Getty Images)

Napli, infortunio Anguissa: in campo con la Roma?

Il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, farà effettuare all’ex Fulham dei test in giornata per valutarne la condizione. Chiaramente la speranza di Spalletti è di riaverlo a disposizione gia domani contro la Roma, ma il tecnico di Certaldo è sicuro: “No a rischi inutili“. In caso di mancato recupero il ritorno del 99 sarà posticipato di pochi giorni per la partita contro i Rangers in Champions.

Spalletti sta provando anche possibili alternative con Ndombele che sembra essere in netto vantaggio sugli altri due concorrenti: Elmas e Demme. Occhio però al tedesco, è un giocatore che al mister piace e potrebbe avere sempre più minuti con il miglioramento della sua condizione. Anche il numero 4 è reduce da un infortunio e Spalletti sembra intenzionato a ritagliarli un ruolo importante.

Infortunio Anguissa: quando torna in campo?

In caso di forfait di Anguissa per evitare ricadute dopo l’infortunio, Luciano Spalletti lo avrà quasi certamente a disposizione per la partita di Champions League. E anche in quel caso non è detto venga schierato dall’inizio, data la delicatezza dell’infortunio che lo ha fermato contro l’Ajax.

Anguissa, dunque, potrebbe tornare in campo al 100% contro il Sassuolo, nella sfida di sabato 29 ottobre al “Maradona“.