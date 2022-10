Verso Roma-Napoli, Anguissa ce la fa? La notizia

Il Napoli si appresta, dopo questa settimana di riposo, ad affrontare la Roma di Josè Mourinho che, dopo l’ultima vittoria contro la Sampdoria, è a solo quattro punti dai partenopei.

Gli azzurri, che l’anno scorso non sono riusciti a battere la Roma, vogliono continuare a mantenere il primato in campionato e ad allungare proprio sui giallorossi che si ritrovano in piena zona Champions.

Dubbio Anguissa: ci sarà contro la Roma?

Per Spalletti, uno dei dubbi principali che ha accompagnato l’intera settimana di avvicinamento a questa sfida, riguarda senza dubbio le condizioni di Anguissa.

Anguissa (Getty Images)

Il centrocampista, uscito anzitempo nel match contro l’Ajax, ancora non ha recuperato al 100% e, dunque, resta in forte dubbio per la partita dell’Olimpico.

Condizioni Anguissa: c’è il report dell’allenamento

In particolare, notizie importanti riguardanti il camerunense giungono da Castel Volturno, di seguito il report dell’allenamento:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto.

Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo. Sirigu ha fatto terapie e palestra. Terapie per Rrahmani”.