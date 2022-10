NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il mercato messo a punto dal direttore sportivo del Napoli Cristiano GIuntoli e dall’intero scouting del club azzurro continua a strappare consensi, oltre che a eccellenti riscontri sul campo.

Uno su tutti, il nome che balza agli occhi è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, senza dimenticare l’impatto di Kim Minjae che aveva l’arduo compito di sostituire un certo Kalidou Koulibaly. Per poi passare ai vari Raspadori, Olivera e Simeone: non titolari inamovabili ma che rappresentano delle alternative di un certo tenore a disposizione di Luciano Spalletti.

Il rendimento degli azzurri, inevitabilmente, attrae le sirene dei top club: queste, ormai da tempo, vigilano anche su Victor Osimhen.

Il suo nome nelle ultime settimane di mercato estivo è stato accostato al Manchester United, nell’ambito di uno scambio con il cartellino di Cristiano Ronaldo. Rumors che non hanno trovato seguito nei fatti, con il nigeriano che è rimasto legato al progetto azzurro.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tuttavia, i vari top club (con la Premier in prima fila) non mollano il nigeriano ex Lille: uno scenario che impone al Napoli di guardarsi intorno, nonostante la volontà di puntare sul suo numero 9.

Napoli calcio mercato: sempre di moda Broja, la situazione

Uno dei nomi particolarmente tenuti d’occhio dal Napoli in caso di addio del nigeriano è quello di Armando Broja, giovane attaccante di proprietà del Chelsea.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui il nazionale albanese continua a essere uno dei calciatori più richiesti sul mercato.

Armando Broja (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

In particolare – si legge -, il club londinese potrebbe valutare un possibile addio nella finestra trasferimenti invernale, preferibilmente per evitare di perdere il controllo del calciatore.

Broja-Napoli: concorrenza anche dalla Serie A

Tante sono le squadre interessate ad Armando Broja, alcune di essere anche in Serie A. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Nel corso dei mesi Broja è stato seguito da Atalanta e Inter, almeno inizialmente, mentre nelle ultime settimane ci sono altre tre squadre che hanno avuto contatti per capire la situazione. Si tratta del Napoli, eventualmente per sostituire Osimhen in caso di grande offerta (ma solo a giugno), ma anche la Roma e il Milan. Preferita dal Chelsea, comunque, la pista di un prestito in Premier“.