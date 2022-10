Napoli, un altro calciatore nella lista Mondiale: annuncio a sorpresa

Arrivato in punta di piedi, il Cholito Simeone, partita dopo partita ha saputo conquistare sempre di più i cuori dei napoletani. Nonostante il minutaggio, rispetto agli altri attaccanti della rosa, sia più basso, l’attaccante argentino ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto in maniera positiva siglando delle reti davvero importanti, contro Milan e Cremonese su tutte.

FOTO: Getty Images, Simeone

In questo avvio di stagione, è riuscito a segnare anche in Champions League realizzando così il sogno che aveva sin da bambino.

Simeone al mondiale? Arriva l’annuncio

Una notizia che fa sognare ulteriormente l’attaccante del Napoli arriva direttamente dall’Argentina, difatti, stando a quanto riportato da Olè, testata molto vicina alla nazionale, Simeone farà parte dei pre-convocati per il Mondiale.

In totale i giocatori scelti dal ct Scaloni sono 40, da questa lista poi verranno scelti i 26 che faranno parte della rosa definitiva che volerà in Qatar. Seppur le possibilità siano ridotte, Simeone avrà comunque l’opportunità di mettersi in mostra e sorprendere il proprio commissario tecnico.

Mondiale in Qatar: i pre-convocati dell’Argentina

Di seguito quella che dovrebbe essere la lista completa dei convocati:

Portieri: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Agustín Marchesín.

Difensori: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Cuti Romero, Nicolás

Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Nehuen Pérez, Facundo Medina, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi.

Centrocampisti: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez, Papu Gómez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Emiliano Buendía, Nico Dominguez, Lucas Ocampos.

Attaccanti: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Angel Di María, Nicolás González, Joaquín

Correa, Julián Alvarez, Paulo Dybala, AngelCorrea, Thiago Almada, Gio Simeone, Lucas Alario.