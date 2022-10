Mathias Olivera: “Sto lavorando per migliorare ancora” poi il commento su Mario Rui e Cavani

Il Napoli da 42 gol in stagione è la squadra che ha mandato in rete più giocatori: ben 15 marcatori diversi tra campionato e Champions League. Uno degli ultimi calciatori a siglare la prima rete in maglia azzurra è stato Mathias Olivera, nella vittoria per 4-1 in casa della Cremonese.

Il terzino uruguaiano, arrivato al Napoli in estate dal Getafe, si sta contendendo il posto con Mario Rui, ma Spalletti sta concedendo diverse chance a tutti i suoi ragazzi.

Mathias Olivera (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le parole di Mathias Olivera

L’esterno ex Getafe ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”: queste le sue parole.

“Sono molto contento, soprattutto per come sta andando la squadra. Sto imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre di più“.

“Differenze con la Liga? Non ne vedo molte. Sicuramente in Italia c’è più tattica, si gioca di più il pallone e io mi sto adattando pian piano”.

“Mi trovo molto bene con Mario Rui, è una grande persona ed un grande giocatore. Questa alternanza va bene per noi e sta facendo bene alla squadra”.

“Sono da poco in Italia, ma Spalletti mi sta aiutando molto. Mi parla tanto negli allenamenti e mi aiuta sugli spostamenti difensivi”.

“L’esordio in Champions è un sogno da bambino che ho avverato. Mi sto godendo questo momento e visti i risultati che abbiamo fatto, me lo sto godendo ancora di più”.

“Giocare con il Mondiale con l’Uruguay è un altro sogno che si avvera: non vedo l’ora di poter giocare questa competizione”.

“In amichevole con l’Uruguay parlai con Cavani di Napoli città e squadra. Da quando sono arrivato a Napoli, ho parlato con lui sulle prime impressioni: parlare con lui mi ha aiutato ad ambientarmi”.

“La Roma? Non dobbiamo far altro che continuare sul nostro cammino, sarà una partita molto fisica, ci saranno molti duelli, ma noi dovremo continuare a giocare come stiamo facendo finora”