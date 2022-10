Koopmeiners sfida il Napoli: frecciatina agli azzurri

Il Napoli sta viaggiando spedito in questa stagione: gli azzurri sono primi in classifica a pieno merito con 26 punti. Un’altra sorpresa del campionato è l’Atalanta, ancora imbattuta (insieme al Napoli) e seconda in classifica a 24 punti, solo a -2 dal Napoli capolista.

Uno dei giocatori che si sta distinguendo è sicuramente l’olandese Teun Koopmeiners, autore già di 4 reti e 1 assist in questo campionato. L’ex AZ Alkmaar, in passato anche cercato dal Napoli, si sta consacrando e sta facendo la differenza in questa squadra.

Teun Koopmeiners (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Koopmeiners Napoli: “Speriamo siano vicini al top”

Il centrocampista olandese ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” sfidando il Napoli. Piccola frecciatina sulla condizione fisica degli azzurri e “speranza” per la sua Atalanta. Queste le sue parole.

“Il Napoli sta meritando il primo posto, sta mostrando un ottimo calcio. Se vai di goleade anche in Champions, contro il Liverpool ed Ajax, hai qualcosa di speciale. Speriamo che loro siano già vicini al top…”