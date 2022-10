Home » News Calcio Napoli » Carnevale impressionato dall’azzurro: “È il migliore in Serie A e tra i top in Europa”

Il Napoli sta sorprendendo tutti in Italia e non solo: la squadra di Spalletti si è presa con forza le attenzioni del panorama calcistico a suon di belle prestazioni e risultati spettacolari. Oltre al primo posto in Serie A, gli azzurri sono primi anche nel Gruppo A di Champions League.

La stella della squadra, acclamata da media e tifosi, è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Il ragazzo georgiano ha già siglato 7 reti e fornito 8 assist in questa prima parte di stagione, sorprendendo tutti. Un capolavoro di Giuntoli e del settore scouting azzurro.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Carnevale pazzo di Kvaratskhelia: “È speciale”

I complimenti e i paragoni con le stelle del passato sono davvero tantissimi se ne leggono una decina al giorno: Kvaratskhelia ha conquistato proprio tutti. L’ultimo elogio è arrivato da Andrea Carnevale, centravanti del Napoli ai tempi di Maradona e attuale osservatore dell’Udinese. L’ex bomber azzurro, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” ha parlato così del talento georgiano.

“Nessuno mi ha impressionato quanto Kvaratskhelia: è il migliore di questa prima parte di Serie A ed è tra i top anche in Europa. Sa fare la differenza anche quando conta di più, è speciale. Complimenti a Giuntoli, si è assicurato un fuoriclasse che non deve nemmeno aspettare”.