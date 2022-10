Il doppio ex su Roma-Napoli: “Può succedere proprio contro gli azzurri”

Domenica la squadra di Luciano Spalletti sfiderà gli uomini di Josè Mourinho. Le due squadre sono apparse in forma in questa prima parte di stagione e sono pronte anche questa volta una sfida da sempre sentita da ambo le parti.

Per il Napoli sarà una sfida fondamentale in chiave classifica per la lotta Scudetto, restando sempre in attesa dei risultati di Atalanta, Udinese e Milan. Dall’altra parte, però, c’è una Roma che in caso di vittoria può portarsi a soli due punti dagli azzurri.

L’ex sicuro: “Napoli, attento a lui: può sbloccarsi proprio domenica”

(Getty Images)

In attesa del match che andrà in scena domenica 23 ottobre tra Napoli e Roma, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, un doppio ex, Sabino Nela, ha parlato dei giocatori fondamentali delle due squadre. Di seguito, quanto evidenziato:

“Da una parte dico Pellegrini e gli attaccanti giallorossi. Ma lì davanti si devono sbloccare. Belotti e Zaniolo sono a secco, il capitano ha segnato solo su rigore, il che fa molto strano vedendo la classifica. Chissà che non si sblocchi proprio domenica… Nomino degli azzurri Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski e Politano“.

Giacomo Maraucci