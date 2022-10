Dove vedere Roma Napoli in tv e streaming: DAZN o SKY?

DOVE VEDERE ROMA NAPOLI – L’undicesima giornata di Serie A si prepara ad accogliere un match dalle alte aspettative: domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo i giallorossi di Josè Mourinho contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Lo storico derby del Sole si inserisce in una fase calda del campionato. Il Napoli è reduce da una lunghissima striscia di risultati positivi tra Serie A e Champions League e allo stesso modo la Roma vanta un periodo di ripresa dopo aver vinto con Inter, Lecce e Sampdoria. Primo posto contro quarto posto: una gara che può senza dubbio mescolare le carte in tavola di questo campionato e movimentare la classifica di inizio stagione.

Roma-Napoli: i precedenti del derby del Sole

A partire dal 1928 le due squadre si sono affrontate nel famoso derby, noto anche come Derby del Sud, in 173 gare ufficiali di Serie A. Il bilancio complessivo dei risultati sorride alla Roma, che vanta un maggior numero di vittorie rispetto al Napoli.

FOTO: Getty Images, Roma Napoli

Vittorie per la Roma 53

Pareggi 52

Vittorie per il Napoli 46

Le due formazioni vantano anche un buon numero di pareggi: addirittura 52 volte la posta in palio è stata divisa con un punto per parte.

Le probabili formazioni di Mourinho e Spalletti

José Mourinho continua a patire l’assenza di Paulo Dybala, fermato da una lesione muscolare al quadricipite femorale. Out con larga probabilità anche Celik nelle fila dei giallorossi, nonostante il calciatore turco abbia svolto parte dell’allenamento in gruppo nella sessione odierna. Mourinho punta quindi al 3-4-2-1 con Rui Patricio estremo difensore con il terzetto Mancini, Smalling, Ibanez a completare la difesa. Il centrocampo sarà affidato a Cristante e Matic con Karsdorp, in vantaggio su Zalewski, e Spinazzola sulle corsie laterali. Alle spalle di Abraham partiranno titolari Zaniolo e Pellegrini.

FOTO: Getty Images, Mourinho Spalletti

Recuperato Osimhen invece per Luciano Spalletti: il nigeriano potrebbe scendere in campo dal primo minuti in questa sfida contro la Roma. Ancora dubbi su Anguissa, la cui presenza resta in forse. Con il classico 4-3-3 il Napoli punta sull’inamovibile Meret tra i pali e Di Lorenzo, Kim, Jesus, preferito a Ostigard, e Mario Rui in difesa. Centrocampo nelle mani di Ndombele, che farà le veci di Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. All. Spalletti

Dove vedere Roma-Napoli in tv e streaming

La sfida tra Roma e Napoli andrà in scena allo Stadio Olimpico della capitale domenica alle ore 20:45 in un’atmosfera da sold-out. Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN Italia per tutti gli abbonati al servizio della piattaforma. Per quanto concerne le modalità streaming, la partita si potrà seguire tramite l’app ufficiale di DAZN disponibile per smartphone, pc e tablet.