Manca poco alla pausa dei campionati per dare spazio al Mondiale in Qatar: il Napoli disputerà l’ultima partita prima della sosta il 12 novembre contro l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ma cosa faranno le squadre in quei due mesi di sosta? Tra il 12 novembre e il 4 gennaio (data di ripresa della Serie A), molte squadre stanno pensando a delle soluzioni per far mantenere la forma fisica a quei giocatori che non saranno impegnati con le proprie nazionali in Qatar.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dove e quando farà la la tournée il Napoli?

Il Napoli ha un’idea ben precisa in testa: da diverse settimane si parla della Turchia come meta decisa dalla società per questa tournée invernale. La città del raduno azzurro dovrebbe essere Antalya, situata nel sud del paese e meta ambita dai turisti grazie alle sue splendide coste.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Repubblica”, il Napoli partirà in direzione Turchia giovedì 1° dicembre per poi fare ritorno in Italia esattamente due settimane dopo, ovvero giovedì 15 dicembre.

Quali saranno le amichevoli del Napoli durante la tournée in Turchia?

Il sogno dei tifosi del Napoli è quello di vedere il club partenopeo sfidare il Trabzonspor in amichevole: la squadra turca è il club in cui l’ex capitano azzurro Marek Hamsik milita dal 2021. Eppure, secondo l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il Napoli potrebbe sfidare alcune squadre di Premier League. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i tifosi azzurri non resteranno senza partite nei mesi di novembre e dicembre.