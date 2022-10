La stagione esaltante del Napoli sta facendo tornare tanti tifosi al Maradona: dopo diversi anni, lo stadio di Fuorigrotta sta iniziando a riempirsi ogni partita. La gente vuole stare vicino alla squadra e sostenere i propri ragazzi per accompagnarli passo dopo passo verso quel sogno che in città non si vuole ancora nominare.

Tifosi Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Quanti abbonamenti ha venduto il Napoli?

La passione è tanta tra i tifosi, ma nonostante ciò il Napoli ha fatto numeri molto bassi per quanto riguarda gli abbonamenti, soprattutto rispetto alle altre big di Serie A. Se squadre come Milan e Inter hanno fatto sold out con oltre 40 mila tessere vendute, non si può dire lo stesso degli azzurri: secondo quanto riportato da “Repubblica”, il Napoli ha venduto soltanto 12 mila abbonamenti. Decisamente poco per uno stadio con una capienza superiore ai 50 mila posti a sedere.

Quanto costano gli abbonamenti del Napoli?

Aurelio De Laurentiis per quest’anno ha anche pensato a diverse offerte per gli abbonati (come gli sconti sulle partite in casa in Champions League) ma ciò non è servito per far crescere il numero delle domande. Questi i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2022/2023: