Un Napoli inarrestabile fa tappa all’Olimpico contro la Roma per centrare l’undicesima vittoria consecutiva

Per provare a centrare l’undicesimo successo di fila il Napoli fa tappa all’Olimpico domenica sera, dove va in scena il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Di fronte alla squadra azzurra c’è la Roma di Josè Mourinho, reduce da tre vittorie in campionato e in piena corsa per le posizioni di vertice. I giallorossi sono però orfani di Paulo Dybala, il cui infortunio ha messo a rischio anche la sua presenza ai Mondiali con l’Argentina, che è una delle candidate al titolo secondo i pronostici Coppa del Mondo 2022 di Sportytrader.

Tornando al big match tra partenopei e giallorossi, che sarà l’ennesima occasione per Luciano Spalletti di incontrare il suo passato. Il tecnico di Certaldo ha infatti avuto due esperienze importanti sulla panchina dei capitolini, fra il 2005 e il 2008 e fra il 2016 e il 2017. Stavolta affronta il suo ex club da capolista e anche da favorito, dal momento che la sua squadra appare al momento una macchina inarrestabile, e soprattutto dalle mille risorse.

Con 25 gol messi a segno il Napoli è anche il miglior attacco del torneo, senza considerare che per diverse settimane è stato costretto a fare a meno del suo bomber principe, Victor Osimhen. Il nigeriano è rientrato alla grande realizzando subito due reti fra Champions e campionato, entrambe da subentrato. Nelle ultime tre in trasferta Kvaratskhelia e compagni hanno sempre subito gol e il dato difensivo è al momento quello su cui fare attenzione e da migliorare.

Con il successo a Marassi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, la Roma è salita a quota 22, rientrando così tra le prime quattro e superando in un solo colpo Lazio e Udinese. I lupacchiotti puntano sull’equilibrio difensivo e sulla qualità individuale dei propri giocatori offensivi, tra cui Lorenzo Pellegrini, tornato finalmente al gol in campionato. Davanti ai propri tifosi, i giallorossi sono sembrati impenetrabili ad inizio stagione, ma nelle ultime tre gare casalinghe hanno sempre subito un gol, perdendo anche in due occasioni (contro Atalanta e Betis). Anche i precedenti sono a favore del Napoli: 3 vittorie degli azzurri e 2 pareggi negli ultimi 5 scontri diretti.

Mourinho e Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Passiamo quindi alle probabili formazioni. Mourinho ha diverse soluzioni per rimpiazzare Dybala e stavolta dovrebbe optare per Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Tammy Abraham, con il Gallo Belotti inizialmente in panchina. A destra torna utilizzabile Karsdorp, che si giocherà il posto con Zalewski, mentre Spinazzola agirà sulla sinistra. In mediana ancora Cristante e Matic, con Camara che potrebbe insidiare l’ex United. Dietro inamovibile il terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez.

Le assenze importanti per Spalletti sono quelle di Rrahmani e Anguissa, i cui posti saranno presi ancora da Juan Jesus e Ndombele. Per il resto nessun cambio in difesa e a centrocampo, mentre Politano e Osimhen sono in vantaggio rispettivamente su Lozano e Raspadori. Sicurissimo del posto ovviamente il georgiano Kvaratskhelia, autentica rivelazione di questo campionato: già 5 gol e 3 assist il suo bottino personale, oltre a una quantità infinita di giocate importanti.