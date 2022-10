Anguissa in campo contro la Roma? C’è la notizia da Castel Volturno

INFORTUNIO ANGUISSA RIENTRO – L’infortunio di André Frank Zambo Anguissa nel corso del match di ritorno contro l’Ajax in Champions League al Maradona ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi del Napoli.

Il centrocampista del Camerun era uscito malconcio dal match e la sua espressione preoccupava non poco l’ambiente partenopeo, dai compagni di squadra a Spalletti, passando ovviamente per tutti i sostenitori azzurri.

Rientro Anguissa, torna con la Roma?

Dopo gli esami sostenuti dal centrocampista, a Castel Volturno i tempi di recupero erano abbastanza chiari: proverà un recupero lampo con la Roma, altrimenti tornerà per la sfida successiva.

A pochi giorni dal match contro i giallorossi di Mourinho la situazione è leggermente cambiata: la sfida con la Roma sembra essere alla portata del numero novantanove.

Saranno fondamentali i prossimi due allenamenti che la squadra svolgerà a Castel Volturno per la decisione finale. Ovviamente in casa Napoli nessuno ha voglia di rischiare un recupero affrettato, Luciano Spalletti compreso.

Anguissa rientro infortunio (Getty Images)

Chi giocherà al posto di Anguissa contro la Roma?

Se non dovesse farcela Anguissa, per il suo posto c’è un ballottaggio serrato tra Tanguy Ndombele ed Elif Elmas. Il francese sarebbe sicuramente una scelta più muscolare in mezzo al campo ed al momento sembrerebbe avvantaggiato per una maglia da titolare in caso di forfait di Anguissa.