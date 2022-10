Home » News Calcio Napoli » Del Genio non ha dubbi: “Giocherà per una questione puramente difensiva”

A poco più di tre giorni dal big match di domenica sera tra la Roma allenata da Jose Mourinho e il Napoli allenato da Luciano Spalletti, valida per l’undicesima giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio durante la trasmissione radiofonica “Radio Goal”, condotta dal giornalista sportivo Valter De Maggio. Ecco le sue parole rilasciate alla radio ufficiale della SSC Napoli:

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen celebrates at the end of the Italian Serie A footbal match between Napoli and Bologna on October 16, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

“Osimhen è più alto e prende più palloni di testa. Giocherà per una questione puramente difensiva, legata ai calci piazzati della Roma”

I partenopei saranno quindi impegnati nel posticipo domenicale delle 20 e 45, e avranno a disposizione Victor Osimhen, ormai rientrato tra i titolari dopo l’infortunio subito in Champions League il 7 settembre contro il Liverpool. La Punta nigeriana classe 1998 ha totalizzato fin qui in stagione 8 presenze tra Serie A e Champions League, andando a segno 3 volte in campionato e una volta in coppa nell’ultima partita contro l’Ajax.

Fernando Graziano