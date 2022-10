Venuto a conoscenza della vicenda giudiziaria legata alla società calcistica Savoia a Torre Annunziata, il principe Emanuele Filiberto ha deciso di intervenire tramite l’istituzione di un Comitato. Tutte le informazioni in merito sono state fornite in un comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale: la scelta dei Savoia

Di seguito il testo:

“Ho appreso dai quotidiani della triste vicenda giudiziaria che ha coinvolto il “Savoia” a Torre Annunziata. Non si tratta solo di una mortificazione per una squadra che ha militato anche nei massimi livelli calcistici ed ha la storia più antica dell’Italia centromeridionale. E non è solo un insulto ai tanti tifosi che hanno sempre sostenuto, anche nei momenti difficili, con passione e con amore il calcio a Torre Annunziata.

Mi sia consentito di poter confessare che è una ferita che mi sta lacerando e sta toccando nel profondo anche la mia sensibilità. Quel gruppo di eroici industriali di molini e pastifici che intesero fondare nel 1908 la società biancoscudata, decisero anche di affidare alla squadra lo storico stemma della mia famiglia. Vedere associato quello stesso stemma all’infame marchio della camorra è motivo di grande inquietudine e sconforto.

L’intervento del principe Emanuele Filiberto di Savoia

Sento, dunque, il dovere di dare un contributo per un riscatto morale che risollevi la società e i suoi tifosi dalle nubi che si sono addensate sul calcio a Torre Annunziata. Per questi motivi mi sono fatto promotore di un comitato che tiri le fila di un nuovo progetto imprenditoriale capace di dare impulso ad una nuova avventura umana e calcistica e soprattutto di restituire dignità a quel simbolo e alla sua storia. Chiarisco che non si tratta di un comitato finanziatore, ma solo di personalità che avranno il compito di supportare questo progetto.

FOTO: Comunicato Savoia

Ringrazio il Dr.Nazario Matachione, l’ing. Roberto Passariello, e il Dr. Marco Limoncelli per aver accettato il mio invito a fare parte di questo comitato. Il Dr. Matachione è ben noto per le sue capacità imprenditoriali ed è rimasto nel cuore dei tifosi per tutto quanto ha dato durante il periodo della sua gestione. Nonostante qualche sua iniziale titubanza e perplessità alla fine si è deciso a starmi vicino per darmi un conforto esclusivamente tecnico grazie all’esperienza maturata nel settore.

L’Ing. Passariello è esperto in certificazioni internazionali per la tutela dei consumatori e promotore della lotta al Doping e dello sport pulito. II Dr Limocelli è un noto esponente del mondo bancario e finanziario. Abbiamo, infine, coinvolto l’avv. Elio D’Aquino perché ci dia un contributo a creare un parterre di personalità istituzionali del territorio idonee a garantire che questo progetto nasca nella massima trasparenza e legalità e tenga lontano le ombre scure della camorra e della criminalità.

Il futuro che scegliamo lo dobbiamo costruire nel presente. lo spero di poter dare un umile contributo perché il futuro del Savoia Calcio ritrovi luce, spensieratezza ed entusiasmo“.