“Il Napoli è pronto a premiarlo!”: Schira fa il punto sui rinnovi degli azzurri

Il Napoli continua a sorprendere in campionato grazie alla potenza della sua rosa e alle prestazioni eccellenti messe in campo fino ad ora. Iniziare a parlare di rinnovo per determinati giocatori risulta essere centrale per la società in questa fase del campionato, per blindare alcuni campioni fondamentali per Luciano Spalletti.

In particolare, la situazione sembra distendersi per quanto concerne due perni della formazione del tecnico di Certaldo, come lo slovacco, Stanislav Lobotka, e il kosovaro, Amir Rrahmani. Nicolò Schira si è espresso a riguardo nel corso di Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo.

Di seguito le dichiarazioni del giornalista esperto di mercato:

“Rinnovo Lobotka e Rrahmani, ci siamo. C’è l’accordo totale con entrambi, nel mese di novembre arriveranno le firme di rito. 2,8 milioni di euro netti a stagione per Lobotka, mentre con Rrhamani siamo un gradino indietro. Sul kosovaro si stanno limando le ultime cifre per uno stipendio da 2,5 milioni di euro. Il Napoli sta blindando le proprie colonne“

Non solo Lobotka e Rrahmani: le ultime

Il giornalista ha inoltre aggiunto una considerazione circa un altro giocatore del Napoli. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano che ha fatto innamorare fin da subito il popolo partenopeo con le sue magie in mezzo al campo. Secondo Schira, il Napoli sarebbe pronto a blindarlo.

“Rinnovo Kvaratskhelia? Sulla clausola rescissoria ci sono un po’ di cose da capire, ma attendiamo. L’adeguamento salariale se lo merita visto quello che sta facendo, ma bisogna capire i tempi. I rapporti con l’entourage del calciatore sono molto buoni. Nei prossimi mesi si potrà arrivare ad una quadra. Il Napoli lo premierà“.

FOTO: Getty Images, Kvaratskhelia

Discorso similare anche per il capitano azzurri Giovanni Di Lorenzo su cui il giornalista ha detto: “Di Lorenzo sta meritando anche di vestire la fascia di capitano. Anche lui ha un contratto lungo, ma c’è volontà di legarsi a vita da ambedue le parti. Dal punto di vista economico ci sono molte cose da dover limare, ma l’ottimismo è alto“.

Giacomo Maraucci