Report allenamento SSC Napoli: arriva la notizia su Anguissa!

Dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna, il Napoli ha ripreso ad allenarsi questa mattina all’SSCN Konami Training Center. La squadra di Spalletti prepara al meglio la gara di campionato contro la Roma in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico.

Nella sessione di allenamento odierna la squadra ha iniziato con una fase di attivazione in palestra per poi spostarsi in campo dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto.

Mister Spalletti farà di tutto per trovare la giusta mossa che possa mettere in difficoltà la squadra di Mourinho, il tecnico del Napoli non ha mai battuto lo special One in campionato.

Condizioni Anguissa

Arrivano notizie anche sui due calciatori fermi ai box del Napoli, Rrahmani ha fatto terapie mentre Zambo Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.

Il centrocampista tenta un recupero flash per la gara contro i giallorossi anche se appare davvero complicato una possibilità di vedere il camerunense in campo dal primo minuto. Discorso praticamente impossibile invece per Amir Rrahmani che tornerà a disposizione di mister Spalletti molto probabilmente nel 2023.