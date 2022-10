Home » News Calcio Napoli » Numeri pazzeschi per il Napoli, solo due big europee hanno fatto meglio degli azzurri

Un inizio di stagione roboante quello che ha caratterizzato il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri viaggiano spediti sia in campionato che in Europa, complici le 42 reti totali messe a segno e la classifica marcatori partenopea che conta ben 15 calciatori diversi all’attivo.

Alla lista dei “bomber” mancano infatti solo Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Demme e Zerbin, tutti giocatori poco offensivi o con scarso minutaggio.

I numeri del Napoli

Sono ben 42 gol in 14 partite complessive non sono pochi, tant’è che il gli azzurri finora sono il miglior attacco della Serie A e della Champions League. La media gol del Napoli è di 3 reti ogni 90′, è la terza migliore d’Europa, inferiore solo a quella di Manchester City e Bayern Monaco (rispettivamente di 3,14 e 3,07).

C’è da dire però che, lo score delle due compagini straniere, è aiutato soprattutto dalle prestazioni in terra madre. Le 17 reti in 4 partite di Champions, rendono infatti il Napoli la squadra con più gol nella competizione con distacco.

GETTY: Foto – Gli azzurri in Champions League

Statistiche Napoli 2022-2023

Un ulteriore dato, che sorride agli uomini di Spalletti, dice che, a differenza di Bayern e City, il Napoli è ancora imbattuto in stagione, condividendo con le due compagini citate una sola partita stagionale senza segnare gol (per gli azzurri, la trasferta di Firenze). Dati “rumorosi” e con ampi margini di crescita, che consolidano l’egemonia del Napoli in vista dei prossimi incontri di cartello. D’altronde, all’ombra del Vesuvio, mai si era visto un reparto offensivo così ampio e prolifico.

Oltre agli azzurri in questa stagione sono ancora imbattute altre tre squadre, il Napoli condivide infatti questa curiosa statistica con Real Madrid, Psg ed Atalanta.

Mario Reccia