Napoli Primavera, Frustalupi: “Il punteggio poteva essere più ampio” poi il commento su Alastuey

Grande prova del Napoli Primavera contro la Salernitana per il primo turno della Coppa Italia.

Gli azzurrini, forti degli ultimi risultati ottenuti, continuano la striscia positiva battendo i granata con un sonoro 4-1.

Esordio da titolare per Alastuey che dà prova delle sue qualità con una grande prestazione impreziosita anche dal gol 2-1.

Napoli Primavera

Mister Frustalupi, al termine della partita, ha commentato così la prova dei suoi ragazzi:



Quarto risultato utile consecutivo, come valuta la prova dei suoi ragazzi? “I risultati aiutano il morale dei ragazzi, venivamo da un periodo in cui facevamo anche ottime prestazioni senza ottenere nulla, invece, in questo ultimo periodo i punti ci hanno dato una mano sicuramente. Chiaramente oggi l’impegno non era molto impegnativo, la Salernitana partecipa al campionato Primavera 2, ma i ragazzi si sono comprati bene”.

Napoli Primavera, grande prova di Alastuey

Su Alastuey: “È chiaro che è indietro di condizione, mi ha chiesto il cambio nel secondo tempo, dobbiamo utilizzare le partite ufficiali per mettere minuti nelle gambe. Ci darà una grande mano, si vede che è abituato a giocare in una certa maniera, dobbiamo aspettare che entra in condizione”.

Su Zula: “Noah è un ragazzo del 2005, deve crescere ancora e ambientarsi meglio, ha delle doti fisiche importanti, è un sotto quota e va gestito bene. Oggi la partita era in discesa, vedremo in futuro cosa può darci”.

Sulla condiziona fisica e sul gioco: “Sicuramente la condizione fisica è cresciuta, siamo partiti con diversi infortuni che ci hanno penalizzato, piano piano la condizione migliora con le partite e credo che ora stiano al 100%. Giocare ogni tre giorni non è facile, il modo per allenarsi è fare le partite. Sono contento perché ho dato la possibilità a tanti ragazzi. Iaccarino non era al 100%, bisogna stare attenti con tutte queste partite agli infortuni. Stiamo giocando molto meglio rispetto allo scorso anno, i ragazzi hanno imparato tante cose ma devono muovere la palla più veloce. Ogni categoria ha una velocità di passaggio, se vogliono giocare nel calcio professionistico devono velocizzare la trasmissione della palla”.

Sugli attaccanti: “Avere delle alternative è importante, Sahli è più avanti rispetto a Pesce che si allena solo da tre-quattro giorni”.

Sui rigori sbagliati, un allenamento extra? “Oggi siamo stati sfortunati, bisogna fare i complimenti anche al portiere, il punteggio poteva essere anche più alto. Il rigore li sbaglia solo chi li tira”.

Coppa Italia Primavera, Juventus possibile avversaria

Juve possibile avversaria agli ottavi: “Dobbiamo pensare partita per partita, ci sono diverse partite prima della Coppa Italia. È Importante che i ragazzi diano tutti, dobbiamo puntare a far crescere i singoli e chiaramente trovare anche i risultati”: