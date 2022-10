Home » News Calcio Napoli » Sassuolo, nuovo infortunio: Dionisi perde il top player per il Napoli?

Ultima partita del sabato sera è quella tra Atalanta e Sassuolo. Il match è terminato sul risultato finale di 2-1 a favore degli uomini di Gasperini, grazie alle reti di Pasalic e Lookman e al doppio assist firmato Soppy. Conquistando i tre punti questa sera, la Dea si posizione temporaneamente in cima alla classifica di Serie A, in attesa del Napoli che scenderà in campo domani contro il Bologna.

Non solo la sconfitta: brutte notizie per Dionisi

Oltre la sconfitta, brutte notizie per Dionisi, che dopo aver recuperato da poco Domenico Berardi, rischia di perderlo nuovamente. Il calciatore italiano, infatti, costretto ad un lungo stop per infortunio è entrato in gara al 56′ minuto di gioco e a poco più di dieci minuti dalla fine della partita, ha chiesto nuovamente il cambio.

Ancora problemi, dunque, per Mimmo Berardi, che si è trovato costretto ad abbandonare il campo. Da verificare le sue condizioni, ma potrebbe essere in forse la sua presenza al Maradona contro il Napoli, nella sfida valevole per la 12esima giornata di Serie A, che si terrà il 29 ottobre alle 15:00.