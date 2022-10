In questi giorni si stanno svolgendo a Napoli gli ATP 250 e sono ospiti nel capoluogo campano diversi tennisti internazionali. Nella giornata di oggi ha avuto luogo il match tra Sebastian Baez e l’italiano Lorenzo Sonego: la sfida è andata al tennista argentino con il punteggio di 7-5 e 7-6.

L’omaggio di Baez a Maradona

In occasione di questo torneo svoltosi a Napoli, Sebastian Baez ha celebrato il legame tra la città campana e la sua nazione dettato dal nome di Diego Armando Maradona. Inutile ricordare l’importanza del calciatore argentino nella città partenopea e le numerose riconoscenze dei napoletani nei confronti del D10S.

FOTO: Beaz, ATP 250 Napoli

Il tennista ha deciso di celebrare Diego Armando Maradona già dal suo arrivo a Napoli, andando a visitare il murales nei Quartieri Spagnoli a lui dedicato. In particolare, però, al termine della sfida di oggi contro Sonego, Baez ha indossato una felpa dell’Argentina dell’86, anno in cui la Nazionale di Maradona si qualificò campione del Mondo. In questo modo il tennista ha voluto omaggiare nella città di Napoli il legame con el Pibe de Oro.