La notizia riportata da Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna fa sperare i tifosi del Napoli e soprattutto Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo infatti il Napoli potrebbe contare già contro la Roma su Zambo Anguissa.

Roma Napoli recupero Anguissa

Il centrocampista del Camerun cerca il recupero lampo e prova a bruciare le tappe già per la sfida con la Roma di Mourinho. Il Napoli e Anguissa non vogliono però affrettare troppo i tempi e quindi qualora il 99 azzurro dovesse essere disponibile per domenica si procederà comunque con molta attenzione per il suo impiego.

Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Infortunio Anguissa: la situazione

Anguissa dovrà essere valutato dallo staff medico del Napoli, dopo aver effettuato i test fisici si potrà stabilire o meno se è disponibile per la gara con la Roma. Il must da rispettare resta quello non rischiare e di procedere con la massima cautela. Ndombele ha dato risposte positive e nel caso è pronto a scendere nuovamente in campo all’Olimpico