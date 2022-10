VIDEO – Vergogna al Ferraris: i tifosi giallorossi contro Napoli!

Dopo aver raccontato gli spiacevoli cori intonati dai tifosi dell’Inter nella sfida contro la Salernitana, anche la tifoseria della Roma non ha perso occasione di far parlare di se. A meno di una settimana dal big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli, i supporters giallorossi hanno cantato contro i tifosi partenopei.

Oltre all’ormai solito coro in cui si inneggia all’eruzione del Vesuvio, i romanisti hanno cantato anche un altro coro contro Napoli in cui etichettano i cittadini campani come “colerosi”. Brutte scene sugli spalti del Ferraris nella sfida contro la Sampdoria.

Roma-Napoli: cori vergognosi dei tifosi

QUI IL VIDEO DEI CORI CONTRO NAPOLI CANTATI DAI TIFOSI DELLA ROMA <—

La rivalità tra Roma e Napoli è ormai storica da quando non esiste più il derby del sole, di brutti episodi da raccontare ce ne sono stati e non è mai bello dover parlare di accaduti spiacevoli tra due tifoserie. La ferita sembra non potersi mai più risanare, soprattutto da quando ci fu l’agguato al pullman di tifosi del Napoli in cui perse la vita Ciro Esposito.