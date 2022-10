Home » News Calcio Napoli » Il desiderio di Spalletti per Roma-Napoli: torna in campo dall’inizio?

Cresce l’attesa per il rientro di Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli è stato costretto ad uscire al minuto 49 durante la partita del Maradona contro l’Ajax dello scorso 12 ottobre, valida per la quarta giornata di UEFA Champions League 2022-2023.

Il calciatore camerunense ha subito un problema muscolare. Gli esami clinici di rito hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Non essendoci stata alcuna lesione, Luciano Spalletti ha potuto tirare un sospiro di sollievo: Anguissa ha cominciato subito le terapie di recupero ed entro un paio di settimane dovrebbe tornare agli ordini del mister.

Anguissa infortunio Napoli Ajax (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Infortunio Anguissa, le parole di Ugolini

Nel frattempo, il noto giornalista Massimo Ugolini ha parlato delle sue condizioni in diretta a Sky Sport 24. Secondo quanto evidenziato, Anguissa potrebbe rientrare regolarmente nello scacchiere titolare di Spalletti prima del previsto.

Di seguito quanto riportato:

“Ci sono da valutare le condizioni di Anguissa. Potrebbe addirittura farcela per Roma, anche se è molto difficile. Luciano Spalletti, però, lo desidera. Il calciatore è troppo prezioso per il tecnico, anche se le alternative ci sono. Ndombele non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma contro il Bologna ha giocato una buona gara”.