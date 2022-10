Pericolo Kvaratkshelia: il piano del Napoli per evitare di perderlo

Kvicha Kvaratskhelia è senza troppi dubbi l’uomo del momento in casa Napoli, il georgiano è arrivato per sostituire Insigne e nonostante un po’ di scetticismo iniziale è riuscito in pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi partenopei. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, la società azzurra è intenzionata a proporre già il rinnovo di contratto al 77 per tutelarsi da possibili offerte.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Gli azzurri stanno già preparando un adeguamento di contratto per Kvara, ad oggi sfruttando i benefici offerti dal Decreto Crescita lo stipendio del georgiano pesa per circa un milione e mezzo. Il Napoli vuole correre subito ai ripari ed evitare sorprese a fine stagione, per coccolarsi al meglio il suo talento De Laurentiis provvederà a pianificare un aumento contrattuale. L’idea è di prolungare almeno di un altro anno l’attuale contratto evitando così assalti al termine della stagione in corso.

Kvaratskhelia in questa stagione ha già dato modo di dimostrare il suo valore, il Napoli farà di tutto per tenerselo stretto.