Il Napoli punta sul suo rinnovo: Giuntoli incontra l’agente

Tra gli obiettivi principali della dirigenza del Napoli c’è sicuramente quello di consolidare il gruppo che sta ben figurando in questa prima parte di stagione 2022-2023.

Dopo la partenza di calciatori esperti come Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz nella scorsa estate, il club ha intenzione di costruire una squadra che possa avere un’ossatura sulla quale contare anche per il futuro. Per farlo, sarà necessario blindare tutti i pezzi pregiati della squadra.

Politano rinnovo Napoli (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Rinnovo Politano-Napoli: la situazione

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, nei giorni scorsi c’è stato un colloquio tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il procuratore di Matteo Politano, Mario Giuffredi.

L’attaccante ex Sassuolo sembrava sul punto di andare via in estate, ma la sua situazione è mutata nel giro di pochissimi mesi: Politano è diventata una delle principali soluzioni offensive del Napoli di Spalletti e ha ritrovato una condizione che gli mancava da tempo. Il Napoli ora non vuole privarsene ed è già al lavoro per il suo rinnovo.

Nel corso di questa stagione l’attaccante azzurro ha totalizzato 13 presenze, mettendo a segno già 4 gol e 2 assist.