Home » News Calcio Napoli » L’ex Napoli fa sognare i tifosi: “Meglio dei tempi di Maradona! Kvara per me è Karà!”

L’impatto devastante del Napoli in questa stagione sta coinvolgendo proprio tutti, anche chi ha avuto il piacere di gustare le gesta di Diego Armando Maradona. Oggi è lo stadio a chiamarsi così e ad ospitare i match strabilianti che sta regalando il Napoli alla sua gente.

Nel corso della trasmissione “La politica nel pallone” in onda su Rai Gr Parlamento, è intervenuto Corrado Ferlaino, ex storico presidente del Napoli che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’avvio super del Napoli di Spalletti:

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Questo Napoli gioca meglio di quello di Maradona. Questa squadra è fortissima, ma la troppa felicità è pericolosa. Bisogna restare sempre con i piedi per terra. Kvaratskhelia? È un calciatore incredibile, è la forza di questo Napoli. Questo giocatore mi fa letteralmente impazzire, è formidabile, nonostante non riesca a pronunciarne correttamente il nome: non poteva chiamarsi Esposito? Per me è semplicemente Karà: lui sta al Napoli come Leao sta al Milan“.

Parole di un certo livello per Kvara, soprattutto se si considera che Ferlaino ha portato Maradona al Napoli e quindi di calciatori che fanno impazzire ne ha sicuramente visti.