Il Napoli capolista snobbato: “Pioli e Leao meglio di Spalletti e Kvara”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su questo inizio di stagione in Serie A mettendo a confronto Napoli e Milan, dando molte più speranze alla compagine rossonera per quello che sarà il proseguo del campionato.

Con i due calendari a confronto, la Rosea ha evidenziato il cammino complicato del Milan fino a questo momento definendolo “più faticoso e sofferto” ed aprendo ad uno scenario diverso in vista del Mondiale dato che il Napoli di Spalletti avrà una strada in salita da questo momento in poi mentre per i rossoneri di Pioli viceversa:

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

“Napoli nella tana della Roma, da ieri quarta da sola; Milan che ospita il Monza dei vecchi amici, Berlusconi e Galliani. Gli avversari che affronterà Spalletti nelle ultime cinque giornate dell’anno sommano 80 punti; quelli di Pioli quasi la metà (44)”.

Tra gli altri punti evidenziati c’è quello del confronto tra i due allenatori, Spalletti e Pioli. La Gazzetta si affida al tecnico rossonero che offre più garanzie. Di seguito quanto riportato dal quotidiano sportivo ed evidenziato dalla nostra redazione:

“Il tecnico toscano ha mostrato una nuova serenità anche nella gestione delle vigilie e dei dopo-partita. Potremmo chiamarla maturità, ma è meglio sospendere il giudizio. Anche nel campionato scorso vinse a San Siro, ma poi, nel momento decisivo, non riuscì ad intercettare l’implosione del Napoli e, anzi, steccò clamorosamente la vigilia di Napoli-Milan. Dagli errori si impara. A primavera vedremo. Che Pioli sappia vincere uno scudetto, invece lo sappiamo già”.

(Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Inoltre, un altro confronto vede protagonisti i due giocatori del momento in Serie A, da una parte Kvaratskhelia e dall’altra Rafa Leao, anche in questo caso il quotidiano sportivo nell’edizione odierna si è schierato dal lato del rossonero.

“Kvara il migliore del campionato ma Leao può andare oltre. L’etichetta del primato in classifica è Kvara: migliore del campionato finora, ha preso parte a 8 gol, più di qualsiasi altro collega in Serie A. Insigne era il simbolo di un Napoli forte ma con cazzimma intermittente. Il Milan non è messo male con Leao, quando s’imporrà la continuità d’azione e la cattiveria di Kvara, sarlià ben oltre il 14° posto attuale nel Pallone d’Oro. È comunque il primo della Serie A”